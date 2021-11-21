Бийск: Большинство новогодних событий для детей в Алтайском крае проведут онлайн

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Большинство детских праздничных событий на Новый год в Алтайском крае пройдет в онлайн-формате

Так пройдут интерактивное онлайн-представление «Мир в ожидании чудес», онлайн-экскурсии «Новогоднее путешествие вокруг света», профильная смена «Выше елки», дистанционный проект «Ремесло под Рождество», краевая олимпиада «Новогодний лабиринт», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и живописи для детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, об этом сообщает Министерство образования и науки региона.

Кроме того, организуют ряд очных мероприятий с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Проект «Алтайская ёлка – 2022» будет доступен с 18 декабря 2021 года по 11 января 2022 года на площадках сайтов учреждений дополнительного образования Алтайского края, в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, TikTok, а также видеохостинге YouTube.

С 18 по 30 декабря на сайтах организаторов будет размещен Адвент-календарь с новогодними подборками и активностями для детей всех возрастов.

Ежедневно с 31 декабря по 11 января в 12:00 новогодние представления будут транслироваться в течение 40 – 45 минут на видеохостинге YouTube.

Дети-участники «Алтайской елки – 2022» в этом году по объективным причинам не смогут поехать в Москву на Кремлевскую елку, тем не менее они получат подарки от Деда Мороза, который сделает все возможное для их хорошего настроения и настоящего новогоднего веселья.

В ведомстве добавили, что организаторами праздничных новогодних мероприятий выступят Алтайский краевой детский экологический центр, Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи, «Кванториум.22», «IT-куб», а также семь опорных образовательных центров Алтайского края, расположенных в Рубцовске, Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде, Алейске, Змеиногорске и Бийске.

Традиционные губернаторские елки для детей в Алтайском крае решили отменить

13:14, 19.11.2021 598

Бийский рабочий