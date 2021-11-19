Бийск: Более 10 тысяч молодых людей в Алтайском крае используют «Пушкинскую карту»

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Бийский Драматический театр занял одну из лидирующих позиций по продажам электронных билетов

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края. По словам Елены Евгеньевны, проект «Пушкинская карта» пользуется серьезной популярностью. В Алтайском крае более 10 тысяч молодых людей соответствующего возраста получили карту и приобрели по ней билеты.

– На сегодня учреждений, которые предоставляют услуги по «Пушкинской карте» уже 18. Первыми начали эту работу театрально-концертные учреждения, у которых уже использовалась электронная продажа билетов. «Пушкинская карта» простимулировала и другие учреждения: театры, музеи, которые не продавали раньше билеты в электронном виде. А мы привыкли уже к тому, что это удобно, – сообщила она.

В Драмтеатр Бийска билеты можно купить он-лайн Фото: Сергей Кулыгин, «Бийский рабочий»

Последними присоединились к «Пушкинской карте» краевые музеи. Наибольшее количество билетов по «Пушкинской карте» приобретено в музыкальный театр в Барнауле, а из муниципальных учреждений лидером стал Бийский драматический театр.

Пушкинская карта в Бийске: куда можно пойти и что посмотреть

12:18, 27.08.2021 2447

Бийский рабочий