Бийск: Больше половины россиян готовы отказаться от мяса

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Центр изучения потребительского поведения Роскачества узнал отношение россиян к растительному мясу.

Оказалось, что больше половины покупателей — 61 процент — теоретически могли бы отказаться от традиционного мяса, заменив его растительным аналогом. Сейчас такие продукты начинаются появляться не только в лабораториях, но и на прилавках магазинов — пока преимущественно в мегаполисах, но ученые прогнозируют, что вскоре «растительное мясо» станет также часто продавать, как и не «немолочное молоко».

Те, кто бы бы готов перейти на растительный аналог мясо, назвали ряд условий для этого.

Фото: Центр изучения потребительского поведения Роскачества

Молодежь от 18 до 24 лет охотнее готова пробовать растительное мясо. А вот люди старшего поколения — от 55 лет — к такому продукты относятся с подозрением.

О своей неготовности отказаться от традиционного мяса ни при каких условиях заявили 39% покупателей.

22% процента готовы перейти на растительное мясо, если его стоимость будет ниже обычного.

Бийский рабочий