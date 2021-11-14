Бийск: Более 20 млн направили на поддержку безработным жителям Бийска и двух районов

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Средства направили на поддержку граждан в рамках социальных контрактов в Бийске и двух районах Алтайского края

В Алтайском крае продолжают программу оказания материальной помощи семьям на основании социального контракта. Так, по состоянию на 10 ноября 2021 года управление социальной защиты населения по Бийску, Бийскому и Солтонскому района направило на эти цели более 20 миллионов рублей. С жителями заключили 584 социальных контракта, 332 из них нацелены на поиск работы и трудоустройство. Это направление является одним из самых востребованных в текущем году, отметили в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

С первого месяца заключения социального контракта и далее в течение трех месяцев с даты подтвержденного трудоустройства гражданин получает ежемесячную выплату в размере 11 190 рублей. Одним из получателей этого вида социальной поддержки стала Анастасия Брагина. После рождения двоих детей она полностью посвятила себя их воспитанию и образованию. Узнав о программе социального контракта, молодая мама обратилась в управление социальной защиты.

В сентябре 2021 года Анастасия Брагина заключила социальный контракт, а в ноябре уже нашла работу.

— Действительно, когда пришло время для поиска работы, такая помощь от государства была мне необходима. Моя семья получила не только материальную поддержку — благодаря специалистам управления я смогла составить дальнейший план мероприятий по поиску работы, оформлению социальных выплат. Материальная поддержка, которая предоставляется по социальному контракту, была мне очень необходима в период поиска работы, — рассказала Анастасия.

127 бийских семей заключили соцконтракт по поиску работы и трудоустройству

15:16, 27.08.2021 1254

Бийский рабочий