Бийск: Большая пресс-конференция Путина пройдет в очном формате, но даты пока нет

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Большая пресс-конференция Путина пройдет в очном формате, но даты пока нет

— Мы исходим из того, готовимся к тому, что ежегодная пресс-конференция президента будет в очном формате, — сказал Песков, но не стал называть возможной даты проведения этого мероприятия, пообещав проинформировать об этом позже.

В последние годы большие пресс-конференции президента проходят в декабре, глава государства таким образом подводит итоги уходящего года.

В декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса формат большой пресс-конференции был изменен: часть журналистов находились вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, другие общались с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции. Также в прошлом году вопросы Путину вместе с представителями СМИ задавали россияне. Таким образом одновременно состоялась и традиционная прямая линия главы государства.

Напомним, что Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра — с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

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10:37, 12.11.2021 1634

Бийский рабочий