ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Бийск: Болеют легче: алтайский минздрав рассказал, сколько в госпиталях вакцинированных

Горняк22
10 часов Ago

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В краевом минздраве говорят о единичных случаях тяжелого течения болезни у вкцинированных от ковида

— У скольких человек, привитых от новой коронавирусной инфекции, в последствии выявлен ковид, и сколько из них нуждается в ИВЛ? — такой вопрос прозвучал в ходе пресс-конференции с Валерием Шевченко, специалистом по инфекционным болезням Министерства здравоохранения.

Как поясняют в краевом минздраве, у тех, кто прививался от коронавируса, действительно порой выявляют болезнь. От числа тех, у кого выявлен ковид, доля привитых составляет 3,5 процентов.

При этом в минздраве подчеркивают, что чаще всего речь идет о легком течении болезни или малосимптомном течении заболевания. У некоторых носительство вируса выявляется как по контакту с другими заболевшими.

— А вот тех, кто нуждался бы в поддержке ИВЛ, — единицы, — говорит Валерием Шевченко. — Ежедневная практика подтверждает смысл вакцинации, — говорит врач. — Она позволяет почти уберечь от тяжелой формы заболевания.

Лишь 0,6 процентов привитых в Алтайском крае потребовалась госпитализация. Болеют легче: алтайский минздрав рассказал, сколько в госпиталях вакцинированных1

После объявления о QR-кодах на Алтае стали вдвое больше прививаться

12:32, 08.11.2021 780

 

Бийский рабочий

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