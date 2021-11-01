Бийск: Больше похоже на лужу: в Бийске окончательно исчезает Ковалевское озеро

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Оно давно исключено из реестра «охраняемых озер», и его судьба волнует лишь немногих бийчан

О том, что это озеро, помнят лишь те, кто когда-то здесь проводил свой летний досуг. Озеро образовалось на месте бывшего русла Бии. Оно было глубокое, насыщенное жизнью: здесь можно было и порыбачить, сюда даже прилетали уточки. Последние бывают здесь и сейчас. Но, в мутных, заболоченных водах им осталось гостить недолго: озеро стремительно высыхает. На берегу ситуация тоже не радостная: брошенный мусор, костровища, грязь, застоявшийся ил. Вода сильно цветет.

Мой район: озера Ковалевское, Мочищенское и Канонерское

12:40, 25.06.2019 8395

Озеро Ковалевское не находится под охраной государства, оно исключено из из краевого реестра охраняемых природных памятников. Тем не менее, бийчане еще долго делали ему «искусственное дыхание»: очищали берега от мусора, работы проводились даже в воде. Активно в процессе участвовали школьники и педагоги, по озеру даже писались диссертации и научные работы.

После каждого такого рейда, озеро вновь получало кратковременный шанс наполниться свежими водами.

Стоит отдельно уточнить, почему для озера так важно было оставаться чистым? Все дело в том, что его единственный источник подпитки водой – донные родники. Если они забиты грязью и мусором, озеро перестает наполняться, водное зеркало уменьшается.

На берегу озера больше не собираются целыми семьями Фото: incident_22

В группе incident_22 горожане обсуждают его судьбу и делятся воспоминаниями:

– Песенка озера Ковалевское, наверное, спета. Никто не занимается им, оно погибает. – Очень жаль, помню, какое классное оно было, когда его прочищали. – Ну вот сейчас его чистить самое время. Вода ушла, дно на поверхности. Весной вода прибудет, и все будет хорошо. Река, кстати, тоже сильно обмелела. – Вода уже и весной не поднимается. Даже 10 лет назад озеро было совсем другое. – Жалко потерять его. Но наполняемость не только от людей зависит. Подземные воды, ключи, имеют очень большое значение. Если и в Бии вода упала до критического уровня, то что уж об озере говорить? – Я выросла на этом озере, постоянно купались. Жалко конечно. Еще лет пять, и не останется ни следа. – Купались в 1975 году, было глубоко, и радости пацанской не убывало! – В детстве оно казалось мне морем, и там много ребятни было всегда. – Бедное озеро, уже больше на лужу похоже стало. Ничто никому не нужно.

До 2024 года об озере все-таки должен заботиться край: оно включено в региональный проект по экологической реабилитации «Экология». Но без поддержки бийчан, и спасать-то скоро будет нечего. В сезон дождей в городе лужи бывают – больше , чем нынешнее Ковалевское.

Берега озера Ковалёвское неравнодушные бийчане очистили от мусора

15:56, 15.09.2020 2384

Бийский рабочий