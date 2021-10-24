Бийск: Большая часть россиян одобрила введение нерабочих дней с 30 октября
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Почти две трети россиян поддерживают введение нерабочих дней, против высказался 31% опрошенных
Около 60% россиян поддерживают решение о введении дополнительных нерабочих дней. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Зарплата.ру».
20 октября президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. Глава государства одобрил соответствующее предложение кабмина на совещании с правительством. По его словам, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии.
По данным сервиса «Зарплата.ру», 59% россиян поддерживают решение о введении дополнительных нерабочих дней, 31% высказался против такой меры, а 10% затруднились с ответом. Среди причин, по которым большинство россиян удовлетворены введением нерабочих дней — возможность дополнительного отдыха (66%), возможность заняться здоровьем (11%), уверенность, что это поможет в борьбе с эпидемией (5%).
Отмечается, что более трети россиян (36%) в нерабочие дни планируют поехать в путешествие, 27% проведут время с семьей, 14% попробуют выспаться, а 5% займутся спортом.
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19:24, 19.10.2021 2433