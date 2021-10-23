Бийск: Больше половины российских компаний планируют работать в нерабочие дни

2

55% компаний работать планируют согласно ранее принятому официальному календарю государственных праздников.

Служба исследований платформы hh.ru провела экспресс-опрос о том, планируют ли компании продолжать работу в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года, объявленные нерабочими днями.

Опрос проводился с 19 по 20 октября 2021 года среди компаний-работодателей, публикующих вакансии на hh.ru, в том числе, из Алтайского края.

Выяснилось, что 55% компаний работать планируют согласно ранее принятому официальному календарю государственных праздников. Почти каждая пятая (23%) компания, принявшая участие в опросе, и так работает все дни, включая государственные праздники, 17% еще не определились, будут ли работать в этот период, 6% компаний работать не будут.

Больше всего неопределившихся среди химических производств, автомобильного бизнеса, финансового сектор (по 50% еще не приняли решение), сферы промышленного оборудования, техники и комплектующих (40%), добывающей отрасли, строительства, недвижимости, энергетики (по 33% не приняли решение). Наиболее высокая доля компаний, которые точно не будут работать, – в строительстве (33%), промышленном оборудовании (20%) и ИТ (16%).

70% компаний из числа принявших решение работать, будут объяснять сотрудникам необходимость выйти на работу в установленные нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября 2021. В каждой пятой компании не будут объяснять сотрудникам свое решение.

38% среди тех компаний, которые будут объявлять сотрудникам о работе в нерабочие дни, сделают это при помощи неформальных коммуникаций о необходимости выйти на работу в эти дни, 63% — официальной коммуникацией.

89% компаний-участников опроса ответили, что работали и в прошлые периоды нерабочих дней в апреле-мае 2020 и 2021 гг., каждая десятая компания не работала.

Юрист пояснил, кто в России будет отдыхать с 30 октября по 7 ноября

14:09, 21.10.2021 6450

Бийский рабочий