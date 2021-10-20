Бийск: Более 155 млн рублей получили многодетные семьи Бийска и Бийского района

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Речь идет о поддержке семей, в которых родился третий или последующий ребенок

В Алтайском крае в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография» многодетные семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, могут подать заявление на получение ежемесячной денежной выплаты.

Ее получат родители, у которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Алтайском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения, сообщили в краевом профильном ведомстве.

Так, управление социальной защиты населения по Бийску, Бийскому и Солтонскому районам в 2021 году на эти цели направило 155,6 миллиона рублей. Их получили 1647 семей, в том числе 1168 городских, 369 из Бийского района и еще 110 — из Солтонского.

Размер выплаты составляет 10 611 рублей. Одними из получателей этой формы социальной поддержки стали Вадим и Наталья Чичканаковы из Солтона. У родителей трое детей, глава семьи работает дворником в районном Доме культуры, мама — судебный пристав, в настоящее время в отпуске по уходу за годовалой Катей.

— Для многодетных семей финансовая поддержка от государства очень важна, ведь хочется дать детям самое лучшее, а семейного бюджета не всегда хватает. На выплаты мы смогли приобрести больше канцелярских товаров и игрушек для любимых занятий детей, разнообразить детское питание для Катюши, — отметили супруги.

Всего двенадцать льгот: многодетные из Алтайского края недовольны выплатами

07:12, 09.09.2021 6536

Бийский рабочий