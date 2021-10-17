Бийск: Более 2 млн человек приняли участие в переписи населения на Госуслугах

1

В этом году Всероссийская перепись населения России впервые проходит в том числе в онлайн-формате

Во Всероссийской переписи населения приняли онлайн-участие 2 млн человек менее чем за сутки, об этом сообщает Минцифры.

Всероссийская перепись населения России впервые проходит в том числе в онлайн-формате. Заполнить переписной лист в электронной форме смогут порядка 100 млн граждан, имеющих подтвержденную или стандартную учетную запись на госуслугах. Анкета адаптирована для отображения на компьютере, планшете, смартфоне и доступна в любом месте, где есть доступ в интернет.

Проживающие в России граждане других стран также могут принять участие в переписи, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

Добавим, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года. На портале госуслуг заполнить можно электронный переписной лист с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

МВД: под видом переписчиков в квартиры россиян могут попасть мошенники

08:47, 09.10.2021 722

Бийский рабочий