Бийск: Больная тема: бийчане в соцсетях обсуждают состояние городских автобусов

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Горожане возмущены тем, что цены на проезд растут, а состояние автобусов только ухудшается.

Причиной для бурного обсуждения состояния общественного транспорта города стало видео, которым поделился подписчик сообщества «Инцидент Бийск». На кадрах автобус, находящийся на маршруте №24, передвигается с почти оторванным бампером.

— В каком состоянии выходят на линию автобусы в Бийске, — задался вопрос автор видео.

View this post on Instagram Публикация от Инцидент Бийск (@bsk.22.incident)

В комментариях к записи горожане разделились на две группы: одни были недовольны качеством пассажироперевозок, другие же защищали «автобусников» и ругали автора поста. Горожане, которых не устраивает состояние автобусов отмечали, что в маршрутках города грязно, шумно и небезопасно:

— У нас только цена на проезд повышается, а не качество автобусов и обслуживание в них. -Уважать надо своих клиентов, которые их кормят. А многие предприниматели, которые работают без конкуренции, как автобусники, берега попутали. — Ни в одном городе нет таких автобусов, как у нас в Бийске — позор. — В автобусах грязь хамство все гремит и стучит вот и думаешь доедишь или нет до своей остановке.

Многие приводят и другие примеры, когда находится в автобусе становится страшно. Так, бийчанка рассказала, что в дождливую погоду на нее в автобусе попросту лилась вода: «дождь прям капает с окна, сидение мокрое». Другая пассажирка рассказала, как заметила трещину в полу автобуса, через которую виднелась дорога.

Те же житель, кто защищал общественный транспорт, судя по комментариям, просто считают, что такие жалобы не приведут ни к чему хорошему:

— Скоро будете пешком ходить по городу, раз вас автобусы такие не устраивают. — Хоть такие есть и не ждешь автобус по 30 минут. — Надо было остановиться и предупредить водителя, что у него сзади отвалится может пол автобуса.

Бийчане рассуждают и о том, что на место городских перевозчиков давно могли претендовать конкуренты из крупных городов с новыми автобусами. Некоторые пользователи общественного транспорта даже отмечают, что готовы платить больше, если состояние автобусов будет приемлемым.

— Я готов платить по 30 рублей, только за качество, пункты перечислять не буду, их и так все уже до дыр замусолили. Плюс к этому ПАЗики, которые травят народ черным выхлопом необходимо убрать с маршрутов! — Как скотовозки на настоящие автобусы поменяют, так пусть поднимают плату. — Если москвичи втиснут сюда свои электробусы, то наши загнутся. Никто ездить на пазиках не будет — Скоро вас вытеснят более крупные и адекватные конкуренты. И будете потом плакаться, какие москвичи плохие.

Горожане неспроста пишут о повышении цен на проезд. Напомним, на этой неделе «БР» стало известно о том, что бийские автоперевозчики намерены обратиться в мэрию с просьбой поднять цену билета. Возможно именно эта новость и стала поводом трезво оценить соотношение цены и качества перевозок в городе.

Ранее, бийчан возмутили черные выхлопные газы, которые стелются за городскими автобусами.

Дымят как паровозы: бийчане возмущены черными выхлопами городских автобусов

11:48, 12.09.2021 2347

Бийский рабочий