Бийск: Более 5,5 тысяч билетов приобрели жители Алтайского края по Пушкинской карте

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За месяц к программе присоединились еще четыре учреждения культуры, а количество предлагаемых событий превысило сотню.

В Алтайском крае первоначально участниками программы стали семь учреждений культуры те, кто имел возможность продавать билеты онлайн — это краевой театр драмы, Музыкальный театр, Молодежный театр Алтая, театр кукол «Сказка», Бийский драмтеатр, оркестр «Сибирь» и филармония края. За первый месяц действия программы жители края приобрели по ней 5 810 билетов, сообщает региональное министерство культуры.

Спустя месяц число участников вошли еще четыре учреждения. Так, с 1 октября жители и гости города Рубцовска могут воспользоваться Пушкинской картой в Рубцовском драматическом театре, театре кукол им. Андрея Брахмана и ДК Тракторостроитель. Также к программе присоединился Барнаульский духовой оркестр.

На сегодняшний день молодые люди могут посетить 132 театрально-концертных мероприятия, а в скором времени к театрам присоединяться и музеи края.

Напомним, программа «Пушкинская карта» стартовала в России с 1 сентября. Она направленная на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. В рамках программы любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет может получить карту, на которую зачислено 3 тысячи рублей. Потратить деньги можно на приобретение билетов в театры, музеи и концертные залы.

Бийчане начали оформлять «Пушкинские карты» и приобретать билеты на мероприятия

17:46, 22.09.2021 2677

Бийский рабочий