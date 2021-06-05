Бийск: Более 60 тысяч детей в июне отдохнут в оздоровительных лагерях Алтайского края

0

Планируется, что всего в июне в крае будут работать 814 организаций отдыха детей.

С 1 июня в Алтайском крае стартовала летняя оздоровительная кампания. На сегодняшний день в регионе уже работает 557 организаций отдыха детей.

С 1 по 15 июня будет открыто четыре санаторно-оздоровительных лагеря, в которых отдохнут 550 детей, в 27 загородных – около 4700 детей, в 339 дневных – почти 40 000 ребят и в 272 профильных лагерях более 10000 человек.

Планируется, что всего в июне будут работать 814 организаций отдыха детей и их оздоровления с плановым охватом более 60 000 детей, сообщает Министерство образования региона.

Во всех 52 загородных оздоровительных организациях провели акарицидную обработку, 14 загородных и санаторно-оздоровительных лагерей приемку уже прошли.

Начиная с прошлого года в Алтайском крае реализуется региональный познавательно-образовательный проект «Умные каникулы». В рамках его реализации обучающиеся Алтайского края станут участниками онлайн детских академий, квестов, мастер-классов и досуговых программ. Наиболее востребованными, исходя и опыта 2020 года были программы художественной, социально-педагогической направленности, программы по праву, краеведению и финансовой грамотности. Проектом «Умные каникулы» планируется охватить 35 тысяч детей края.

Бийский рабочий