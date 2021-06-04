Бийск: Большинство россиян готовы платить высокие налоги ради поддержки бедных

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Людей спросили, готовы ли они к повышению налогов, если за этим последует более широкий доступ к бесплатным услугам.

Больше половины россиян согласны платить высокие налоги, если бедные граждане будут получать от государства больше поддержки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведённого ВЦИОМ.

С таким условием согласились 54% опрошенных. Например, если государство введет больше бесплатных госуслуг и льгот в сферах образования, здравоохранения и безопасности. Такой вариант в основном пришелся по душе респондентам 60 лет и старше.

28% опрошенных полагают, что налоги наоборот должны быть снижены до минимума, чтобы позволить людям самостоятельно распоряжаться своими средствами.

83% россиян из опрошенных ВЦИОМ выступили за прогрессивную шкалу налогообложения: чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить.

Опрос ВЦИОМ состоялся 2 марта. Объем выборки: 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.

Бийский рабочий