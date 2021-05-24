Бийск: Больше половины россиян считают себя приверженцами ЗОЖ

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Чаще всего зожниками себя считают опрошенные старше 45 лет.

Сервиса по поиску работы SuperJob провел опрос, чтобы узнать, многие ли россияне считают себя приверженцами здорового образа жизни. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех регионов страны, сообщает RT.

Как оказалось, больше половины опрошенных, уверены, что ведут здоровый образ жизни. Такой ответ дали 68% респондентов, причём 18% в этом однозначно уверены, а 50% склоняются к такой оценке.

32% опрошенных сообщили, что ЗОЖ — это не про него: 5% заявили об этом без сомнений, а 27% рассказали, что их образ жизни скорее нездоровый, чем здоровый.

Интересно, что чаще всего зожниками себя считают опрошенные старше 45 лет (71%) и женщины (69% по сравнению с 66% мужчин). Тех, кто наоборот не ведет здоровый образ жизни, больше среди поколения 35—44-летних (37%).

Каждый второй россиянин вкладывает в понятие «здоровый образ жизни» занятия спортом, зарядку и различную двигательную активность. 42% опрошенных считают, что ЗОЖ — это отсутствие вредных привычек, а 38% говорят, что главное — правильно питаться и не переедать.

Бийский рабочий