Бийск: Более 5 млн рублей потратят в Бийске на контроль качества ремонта дорог
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Работы на отремонтированных в 2021 году дороги Бийска в обязательном порядке пройдут лабораторный и инструментальный контроль качества.
В этом году такая оценка обойдется городской казне в 5,4 млн руб. Во всяком случае, за такую цену муниципалитет ищет подрядчика, готового провести ряд экспертиз.
Так, необходимо будет сделать отбор вырубок из асфальтобетонного покрытия в течении трех суток после его устройства. Вырубки отбираются с нижнего и верхнего слоя покрытия проезжей части, примыканий, парковок, автобусных карманов и тротуаров. Это нужно для определения коэффициента уплотнения смесей в слоях дорожных одежд.
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Также подрядчик должен будет провести отбор проб и дать оценку качества материалов для приготовления асфальтобетонных смесей — щебня, песка, минерального порошка и битума — еще до начала выпуска. То есть отбор материалов производится на асфальтобетонных заводах подрядных организаций
Также контрактом предусмотрена оценка продольной ровности автомобильных дорог после ремонта и прочее.
Оценку качестве должны провести на всех дорогах, ремонт которых намечен на 2021 год. Это следующие участки дорог:
- пер. Складской (от ул. Чехова до ул. Шевченко);
- ул. Каховская (от пер. Шубенский до пер. Яровой);
- ул. Пригородная (от ул. Каховская до ул. Мамонтова);
- пер. Муромцевский (от ул. Короленко до ул. Иркутская);
- ул. Михаила Митрофанова (от здания 255/1 по ул. Красноармейская до ул. Вали Максимовой);
- ул. Социалистическая (от ул. Ударная до ул. Иртышская);
- ул. Социалистическая (от ул. Васильева до ул. Ударная);
- ул. Декабристов (от ул. Прибыткого до ул. Социалистическая);
- ул. Садовая (от пер. Байкальский до ул. 15-ой гвардейской кавалерийской дивизии);
- ул. Советская от ул. Васильева до ул. Стахановская.