Бийск: Более 5 млн рублей потратят в Бийске на контроль качества ремонта дорог

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Работы на отремонтированных в 2021 году дороги Бийска в обязательном порядке пройдут лабораторный и инструментальный контроль качества.

В этом году такая оценка обойдется городской казне в 5,4 млн руб. Во всяком случае, за такую цену муниципалитет ищет подрядчика, готового провести ряд экспертиз.

Так, необходимо будет сделать отбор вырубок из асфальтобетонного покрытия в течении трех суток после его устройства. Вырубки отбираются с нижнего и верхнего слоя покрытия проезжей части, примыканий, парковок, автобусных карманов и тротуаров. Это нужно для определения коэффициента уплотнения смесей в слоях дорожных одежд.

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15:02, 25.04.2021 900

Также подрядчик должен будет провести отбор проб и дать оценку качества материалов для приготовления асфальтобетонных смесей — щебня, песка, минерального порошка и битума — еще до начала выпуска. То есть отбор материалов производится на асфальтобетонных заводах подрядных организаций

Также контрактом предусмотрена оценка продольной ровности автомобильных дорог после ремонта и прочее.

Оценку качестве должны провести на всех дорогах, ремонт которых намечен на 2021 год. Это следующие участки дорог:

пер. Складской (от ул. Чехова до ул. Шевченко);

ул. Каховская (от пер. Шубенский до пер. Яровой);

ул. Пригородная (от ул. Каховская до ул. Мамонтова);

пер. Муромцевский (от ул. Короленко до ул. Иркутская);

ул. Михаила Митрофанова (от здания 255/1 по ул. Красноармейская до ул. Вали Максимовой);

ул. Социалистическая (от ул. Ударная до ул. Иртышская);

ул. Социалистическая (от ул. Васильева до ул. Ударная);

ул. Декабристов (от ул. Прибыткого до ул. Социалистическая);

ул. Садовая (от пер. Байкальский до ул. 15-ой гвардейской кавалерийской дивизии);

ул. Советская от ул. Васильева до ул. Стахановская.

Бийский рабочий