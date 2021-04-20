Бийск: Больше половины россиян готовы променять общественный транспорт на самокаты

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Самокаты и гироскутеры становятся самым популярным и востребованным средством передвижения у россиян.

Почти 60% россиян хотели бы постоянно использовать самокаты или гироскутеры вместо общественного транспорта, говорится в совместном исследовании Сбербанка и портала Рамблер.

Так, более половины респондентов (59%) хотели бы постоянно использовать собственный самокат или гироскутер вместо общественного транспорта. Правда, пока так делают только 5% россиян.

В исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек по всей стране, 24% из них готовы были бы пересесть на такое средство передвижения, если бы для них была создана подходящая инфраструктура (специальные дорожки, зарядные станции), или если бы в России круглый год была теплая погода. Еще 6% согласны добираться до работы таким образом, если поездка будет занимать не более 30-40 минут.

78% россиян утверждают, что никаких неприятностей при катании на самокатах и скутерах с ними не случалось. Постоянно падают только 4% респондентов, сталкивались с пешеходами или другими катающимися 3% опрошенных. Несмотря на это треть респондентов (31%) считают такие поездки опасными. 42% отмечают, что кататься надо осторожно, соблюдая правила безопасности. Каждый седьмой участник опроса (13%) считает, что людям, которые активно катаются на электросамокатах и гироскутерах, лучше приобрести страховку от несчастных случаев.

В целом, каждый шестой россиянин хотя бы раз в жизни катался на электропроводных устройствах. Регулярно катаются 16% россиян. При этом 3% из них передвигается таким способом постоянно, включая поездки на работу или учебу, а 2% катаются не реже раза в неделю. Еще 13% респондентов пока не успели опробовать электросамокаты, но очень хотят это сделать.

Большинство опрошенных (66%) берут самокаты на прокат, 12% собираются в ближайшее время купить собственное популярное средство передвижения, а каждый пятый (20%) обзавелся им, как только оно вошло в моду.

Министр спорта Алтая дал мастер-класс по безопасному катанию на самокатах

18:14, 11.09.2020 966

Бийский рабочий