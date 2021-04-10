Бийск: Более 70% жителей Алтайского края считают себя счастливыми

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Служба исследований hh.ru, выяснила, считают ли жители Алтайского края себя счастливыми, и какую роль в этом играет работа.

На вопрос аналитиков — «Считаете ли вы себя счастливым?», 70% жителей Алтайского края ответили, что совершенно счастливы. Больше всего счастливых людей среди представителей индустрии спорта и красоты, добычи сырья, а также безопасности.

Несчастными себя назвали 25% опрошенных. В большинстве это работники банковской сферы и автобизнеса.

41% работающих жителей Алтайского края рассказали, что именно работа приносит им ощущение счастья. Этот показатель оказался самым высоким в Сибири. Опрошенные рассказали, что работа позволяет им профессионально развиваться и обучаться (50%), ощущения счастья дарит коллектив (49%), влияют условия труда (48%), уровень заработной платы (46%), сфера деятельности компании (44%).

Выявили специалисты и факторы, которые мешают людям ощущать себя счастливыми на работе. Чаще всего низкая зарплата — так ответили 70% тех, кто не счастлив. Также роль играет отсутствие карьерного роста (49%) и возможностей для профессионального развития и обучения (45%). А

Уровнем своей зарплаты чаще всего удовлетворены ИТ-специалисты и менеджеры по продажам, а коллективом — работники производства и транспортной сферы. Чаще всего уровень зарплаты не приносит ощущения счастья представителям сферы гостеприимства, а также науки и образования, коллективом же обычно недовольны бухгалтеры, медики и юристы.

Бийский рабочий