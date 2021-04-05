Бийск: Более 100 тысяч жителей Алтайского края уже привились от коронавируса

3

Всего вакциной против коронавируса в регионе планируют привить 60% населения.

Как сообщает оперштаб Алтайского края, по состоянию на утро 4 апреля в регионе прививается 103 367 человек, в том числе: 33 665 человек получили первую прививку; 69 702 человека полностью привиты (получили две прививки). За сутки в регионе вакцину поставили 1 967 жителей.

В числе желающих поставить прививку — еще 16 тысяч человек. При этом 60 % тех, кому больше 60 — уже вакцинировались. Кроме того, на Алтае привились 100 человек, которым исполнился 91 год, сообщает «Толк».

Всего вакциной против коронавируса в регионе планируют привить 60% населения. Медики предполагают, что достичь этого показателя удастся уже к середине лета. Только когда этот показатель будет достигнут, можно будет говорить о коллективном иммунитете региона.

Сейчас прививки от коронавируса ставят во всех ЦРБ края, а запись на вакцинацию возможна и на сайте Госуслуг.

Бийский рабочий