Бийск: Более 7500 заявлений на перерасчет детских выплат подали жители Алтая

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В среду, 31 марта, правительство России утвердило новые правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет включительно.

В Алтайском крае в первый день приема заявлений на перерасчет выплаты поступило свыше 7500 заявлений. Специалисты территориальных управлений социальной защиты населения работают по этим обращениям.

Министерство социальной защиты Алтайского края сообщает, что подать заявление на перерасчет выплаты на детей от трех до семи лет можно в любое время с 1 апреля по 31 декабря.

Напомним: ежемесячную денежную выплату предоставляют на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную на дату обращения.

В 2021 году она составляет 10 665 рублей на каждого члена семьи. При определении права учитывают доходы семьи и ее имущественную обеспеченность. Размер выплаты может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на детей.

В Алтайском крае в 2021 году это 5305,50, 7958,25 и 10 611 рублей соответственно. Так, 50% регионального прожиточного минимума принимают за базовый размер ежемесячной выплаты.

Повышенное пособие на детей будут выплачивать в Алтайском крае с 1 апреля

16:05, 19.03.2021 815

Бийский рабочий