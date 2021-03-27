Бийск: Более 200 миллионов рублей составляет размер долга жителей Бийска по налогам

1

По состоянию на начало 2021 года задолженность по имущественным налогам жителей города Бийска составляет 216 млн. руб.

Из них долги в по налогу на имущество физических лиц — 57 млн. руб., по земельному налогу — 22 млн. руб. Большая часть задолженности сформирована за счет неуплаты транспортного налога — 137 млн. руб.

Но есть и позитивный момент. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность бийчан уменьшилась на 9 млн. руб. В том числе по налогу на имущество физических лиц — на 5,6 млн. руб., по земельному налогу на — 3 млн. руб., по транспортному налогу — на 0,4 млн. руб.

Декларацию о доходах, полученных в 2020 году, бийчанам нужно подать до мая

09:24, 26.03.2021 330

Бийский рабочий