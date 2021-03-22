Бийск: Более половины выпускников Алтайского края обеспечат бюджетными местами

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Более половины выпускников общеобразовательных организаций края будут обеспечены бюджетными местами в вузах.

Ежегодно в вузы региона принимается на обучение по программам высшего образования порядка 13 тысяч человек, выпускается – 10 тысяч человек.

По данным ежегодного мониторинга деятельности вузов, проводимого Минобрнауки России, 30,71% от контингента студентов в настоящее время обучается по образовательным программам группы «Науки об обществе», 25,37% – «Инженерное дело, технологии и технические науки», 14,50% – «Образование и педагогические науки», 13,12% – «Здравоохранение и медицинские науки», 5,57% – «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки». Остальной контингент студентов обучается по группам: «Математические и естественные науки» (5,84%), «Искусство и культура» (3,03%), «Гуманитарные науки» (1,86%).

В 2021 году общий объем контрольных цифр приема составил 8,4 тыс. мест, что на 9 % больше по сравнению с 2020 годом, за счет бюджетных мест магистратуры. При этом 53,8 тыс. мест – бакалавриат и 1 тыс. мест – специалитет. Таким образом, бюджетными местами смогут быть обеспечены более половины выпускников общеобразовательных организаций.

Прием заявлений и документов у абитуриентов в вузы начнется не позднее 20 июня, вступительные испытания завершатся 25 июля.

В 2021 году введена возможность для проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Подать документы по-прежнему можно максимум в 5 вузов. Также вуз будет самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент сможет участвовать в конкурсе – раньше было можно не больше 3 направлений, теперь от 2 до 10 направлений.

Зачисление будет проводиться в 2 этапа: приоритетного зачисления (абитуриентов без вступительных испытаний, абитуриентов, имеющих льготы и заключивших договоры о целевом обучении) и основного зачисления.

Незаполненными из-за отказов от поступления места в итоге оставаться тоже не будут — вузы получили право проводить дополнительное зачисление абитуриентов на основании конкурсных списков.

Кроме того, на сайте Минобрнауки Алтайского края размещены справочники для абитуриентов «Куда пойти учиться в 2021 году», в которых представлены данные об образовательных организациях высшего образования Алтайского края, их структуре, условиях поступления, наличии бюджетных мест.

Бийский рабочий