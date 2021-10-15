Бийск: Бойтесь Аню и Диму: обладатели каких имен чаще попадают в аварии

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Названы имена женщин и мужчин, которые чаще всего попадают в ДТП

Необычную статистику подвели в страховой компании «Согласие». Эксперты проанализировали, люди с какими именами чаще терпят убытки и обращаются по автокаско.

Так, самая высокая частота убытков* у женщин по имени Анна (46 %) и у мужчин по имени Андрей (44,1%).

* это число убытков по автокаско у страхователей с этим именем за 9 мес. 2021 года, деленное на общее число полисов автокаско у страхователей с этим именем.

В топ-5 женского «аварийного» рейтинга также попали Екатерина (44,2%), Наталья (43,6%), Татьяна (42,3%) и Светлана (42%).

В число самых аварийных водителей-мужчин вошли Дмитрий (43,4%), Юрий (40,6%), Алексей (40,5%) и Владимир (40,3%).

Бийский рабочий