Бийск: Близко к 500: суточный рост числа заболевших в Алтайском крае продолжается

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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 484 случая коронавируса, выздоровело 198 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19-24

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 484 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 135,

Бийск — 34,

Заринск — 29,

Рубцовск — 26,

Кулундинский район – 14,

Новоалтайск – 13,

Благовещенский, Каменский, Немецкий национальный, Павловский, Топчихинский районы — по 11 заболевших,

Славгород, Калманский, Табунский районы — по 10,

Курьинский, Хабарский, Шипуновский районы – по 9,

Алейск, Заринский районы — по 8,

Алейский, Третьяковский районы — по 7,

Залесовский, Шелаболихинский районы – по 6,

Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Мамонтовский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Тогульский районы — по 5,

ЗАТО Сибирский, Романовский, Тальменский, Троицкий районы – по 4,

Баевский, Первомайский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 3,

Краснощековский, Ребрихинский, Усть-Пристанский районы – по 2.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 89999 человек, в т. ч. 6978 детей. Выздоровели 62 692 человека (+ 198). Умерли 6 362 человека (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 995 человек (+ 26), иные причины смерти – 1 367 человек (+ 4).

По состоянию на 3 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3953 человека. Кроме этого, 353 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 866, из них подключено к аппаратам ИВЛ –292.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3353, с ИВЛ – 358. Резервных коек — 540.

47 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.445 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Алтайский минздрав введет мониторинг очередей на прививку, но не в Бийске

13:45, 03.11.2021 614

Бийский рабочий