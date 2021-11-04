ГОРНЯК22 04.11.2021
Алтайский край

Бийск: Близко к 500: суточный рост числа заболевших в Алтайском крае продолжается

Горняк22
11 часов Ago

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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 484 случая коронавируса, выздоровело 198 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19-24

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 484 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 135,
  • Бийск — 34,
  • Заринск — 29,
  • Рубцовск — 26,
  • Кулундинский район – 14,
  • Новоалтайск – 13,
  • Благовещенский, Каменский, Немецкий национальный, Павловский, Топчихинский районы — по 11 заболевших,
  • Славгород, Калманский, Табунский районы — по 10,
  • Курьинский, Хабарский, Шипуновский районы – по 9,
  • Алейск, Заринский районы — по 8,
  • Алейский, Третьяковский районы — по 7,
  • Залесовский, Шелаболихинский районы – по 6,
  • Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Мамонтовский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Тогульский районы — по 5,
  • ЗАТО Сибирский, Романовский, Тальменский, Троицкий районы – по 4,
  • Баевский, Первомайский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 3,
  • Краснощековский, Ребрихинский, Усть-Пристанский районы – по 2.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 89999 человек, в т. ч. 6978 детей. Выздоровели 62 692 человека (+ 198). Умерли 6 362 человека (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 995 человек (+ 26), иные причины смерти – 1 367 человек (+ 4).

По состоянию на 3 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3953 человека. Кроме этого, 353 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 866, из них подключено к аппаратам ИВЛ –292.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3353, с ИВЛ – 358. Резервных коек — 540.

47 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.445 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Близко к 500: суточный рост числа заболевших в Алтайском крае продолжается1

Алтайский минздрав введет мониторинг очередей на прививку, но не в Бийске

13:45, 03.11.2021 614

Бийский рабочий

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