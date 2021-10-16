Бийск: Близко к критической: введут ли в России общефедеральный локдаун из-за ковида

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По всей стране в инфекционные госпитали стремительно поступают новые пациенты, многие в тяжелом состоянии в реанимации

Российский оперштаб рассказал об антирекордных показателях 15 октября. В России впервые за сутки выявили 32 196 новых заболевших COVID-19. Это новый рекорд за все время пандемии. Умерли за минувшие сутки 999 человек. Третий день подряд заболеваемость и смертность оказываются рекордными.

Ситуация с распространением коронавируса в России приблизилась к критической, уровень вакцинации среди населения слишком низкий, заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Он указал, что в инфекционных моногоспиталях по всей стране «сейчас очень напряженно», поступает много пациентов.

— Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации! – отметил он.

А также заметил, что сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и уже «стремительно заполняются».

Проценко предупредил, что доминирующим в стране стал более опасный, чем первоначальный вариант инфекции, дельта-штамм. Эта разновидность COVID-19 более заразна. Кроме того, у зараженных болезнь протекает иначе, из-за чего им хуже помогают выработанные методы лечения, поэтому так много тяжелых пациентов.

Врач призвал соблюдать элементарные меры безопасности и пользоваться масками. Он добавил, что в борьбе с распространением коронавируса поможет ранняя диагностика, которая прервет цепочки заражений.

Оснований для введения общефедерального локдауна в России из-за коронавируса нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей.

По ее словам, эта мера нецелесообразна, так как это будет иметь крайне негативные последствия для людей и для страны в целом.

Всё выше и выше: +335 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

14:49, 15.10.2021 1062

Бийский рабочий