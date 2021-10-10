Бийск: Близкий друг Путина рассказал о его оздоравлении в Алтайском крае
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Миллиардер Сергей Пугачев рассказал, что президент ездит в Алтайский край на оздоровительные процедуры.
На ютуб-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона вышло интервью с банкиром, собственником «Межпромбанка», международным инвестором, общественным деятелем, политиком, миллиардером Сергеем Пугачевым, который в прошлом был одним из ближайших друзей Путина.
В ходе беседы ведущий обсуждал с гостем многие аспекты современной российской истории и политики, обсуждали определенные решения Путина, говорили и о личной жизни президента.
В частности, Гордон поинтересовался у Пугачева, чем глава государства занимается в свободное время.
— Спортом. Тренируется — дзюдо. Ездит какие-то ванны принимает в Алтайском крае, — ответил приятель Путина.
Путин действительно часто отдыхает в Сибири, хотя об отдыхе в Алтайском крае ранее нигде не сообщалось. 8 сентября этого года президент в компании министра обороны и главы Русского географического общества Сергей Шойгу порыбачил в сибирской тайге. Ранее Путин также выезжал на отдых в сибирскую тайгу, в частности, отдыхал в Туве.
Опубликовано видео с отпуска Путина и Шойгу в сибирской тайге
12:47, 26.09.2021 1051