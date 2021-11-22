Бийск: BlaBlaCar в Алтайском крае начал продавать билеты на автобусы

0

Чаще всего пассажиры покупают билеты на автобусы на маршрутах Славгород-Новосибирск, Яровое-Новосибирск, Белокуриха-Новосибирск

BlaBlaCar, маркетплейс для автодорожных поездок, впервые начал продавать на своей платформе онлайн-билеты на автобусы в Алтайском крае, сообщает пресс-служба сервиса. У BlaBlaCar уже есть опыт таких продаж в других регионах России.

Уже сегодня на платформе BlaBlaCar (сайт и мобильное приложение) можно купить онлайн-билеты на междугородние и межрегиональные автобусные рейсы в Алтайском крае.

Есть и первая статистика: чаще всего пассажиры покупают билеты на автобусы на маршрутах Славгород-Новосибирск (от 850 руб.), Яровое-Новосибирск (от 850 руб.), Белокуриха-Новосибирск (от 1250 руб.). Самый популярный межрегиональный маршрут Барнаул-Новосибирск (от 600 руб.).

В Бийске пока не появятся новые пассажирские автобусы

13:15, 18.11.2021 2118

Бийский рабочий