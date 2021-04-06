Бийск: Благовещение в 2021 году: когда отмечается, приметы и запреты этого дня

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Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы является одним из 12 наиболее важных праздников в православии.

Какого числа Благовещение в 2021 году

Благовещение Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых праздников в православном календаре, то есть является одним из 12-ти главных праздников после Пасхи.

Оно имеет постоянную дату и отмечается ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. В 2021 году Благовещение приходится на среду в среду, 7 апреля.

Что такое Благовещение

Название христианского праздника «Благовещение» происходит от греческого слова «Евангелие», буквально «добрая, благая весть». В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть — что она станет матерью сына Божия Иисуса Христа. «Радуйся, Благодатная», — приветствовал Ее Ангел, и эти слова были в сущности первой доброй, «благой» вестью для человечества после того, как оно порвало свою связь с Богом в результате грехопадения. С момента явления Ангела Пречистой Деве начинается новая, светлая страница в жизни человечества.

Как празднуют Благовещение, что можно делать

В день Благовещения Пресвятой Богородицы в храмах проходят праздничные службы. Богослужение в этот день полно возвышенных, величественных и радостных гимнов, много раз в храме Божьем звучит хорошо известное всем приветствие архангела: «Радуйся!».

По случаю праздника разрешаются определенные послабления в соблюдении Великого поста. Есть можно, в частности, блюда из рыбы и морепродуктов.

Важно на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы делать добрые дела, подавать милостыню, не ссориться с родными и близкими.

В 2021 году Благовещение не выпадает на Страстную неделю, поэтому ограничения Великого поста послабляются. Так, к употреблению позволена рыба.

Верующие пекут дома пресные хлебцы – просфоры, которые затем освящают на службе в храме. Каждому члену семьи полагается есть просфору натощак.

Что нельзя делать в день Благовещения

В день Благовещения Пресвятой Богородицы стоит отложить все суетное, бытовое и сосредоточиться на смысле праздника.

В этот праздник не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Не стоит также заниматься шитьем, расчесываться, стричься. «Птица гнезда не вьет, девушка косы не заплетает», – так гласит поговорка именно о Благовещении.

Также в народе верят, что 7 апреля можно давать в долг: не одалживали даже соль, считалось, что это принесет неудачу.

На Благовещение, как и в другие важные и чтимые церковью праздники, заупокойные службы и моления не совершаются. Не благословляет церковь в этот день и браки.

Приметы погоды на Благовещение

По погодным условиям на Благовещение Пресвятой Богородицы издавна судили о будущем урожае и погоде в летние месяцы. Среди самых популярных примет дня следующие:

хорошая и солнечная погода – к богатому урожаю и теплому лету;

если день ветреный, с утренним туманом – лето будет урожайным;

дождь на Благовещение – к обилию грибов и хлебов;

мороз – к хорошему сбору яровых, огурцов, груздей, а гроза – к теплому летнему дням и к обилию орехов;

если на праздник не летают ласточки – весна будет холодной и позднее лето.

Великий пост в 2021 году: что можно и что нельзя делать в это время

18:42, 14.03.2021 3358

Бийский рабочий