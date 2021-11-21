Бийск: Бизнес-омбудсмен в Алтайском крае прокомментировал проведение корпоративов

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае прокомментировал проведение новогодних праздничных мероприятий в регионе

По словам бизнес-омбудсмена Андрея Осипова, 20 октября на заседании оперативного штаба по реализации в Алтайском крае мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 обсуждался ряд предложений по введению дополнительных антиковидных ограничений. В том числе речь шла о проведении праздничных корпоративных мероприятий, новогодних банкетов и детских праздников, сообщает Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

— В ходе обсуждения члены оперштаба пришли к пониманию, что введение запрета любых праздничных корпоративных мероприятий пока преждевременно. В результате оперштаб не принял эту меру. Вместе с тем необходимо отметить, что все решения о введении дополнительных ограничений принимаются только оперативным штабом с последующим закреплением в указе губернатора, — подчеркнул он.

Добавим, ранее в СМИ появилось сообщение, что в Алтайском крае установили запрет на проведение новогодних праздничных мероприятий и корпоративов.

Андрей Осипов выразил надежду, что ограничительные мероприятия не потребуются при соблюдении предприятиями общественного питания и их посетителями рекомендаций Роспотребнадзора.

Власти Алтайского края еще не решили будут ли разрешены новогодние корпоративы

09:45, 19.11.2021 1469

Бийский рабочий