Бийск: Бизнесменов Бийска позвали встать в колонну предпринимателей на День Победы

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В городе началась подготовка к мероприятиям, посвященным празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

Администрация города Бийска приглашает предпринимательские структуры принять участие в торжественном шествии на День Победы.

Заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в шествии уже принимаются. Подать их можно в отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры администрации города до 7 мая

по телефонам 8 (3854) 22-13-17, 22-13-02

или по электронной почте: podderzhka@biysk22.ru, torg@biysk22.ru.

В заявке нужно указать наименование организации, дать краткую информацию о деятельности для озвучивания ведущим в процессе шествия, а также назвать ФИО и контактные данные старшего колонны и ориентировочное число участников.

Колонна от крупных промышленных организаций города формируется отделом мониторинга и коммуникативной работы управления делами администрации города.

Обратиться туда можно по телефону 8 (3854) 22-13-71.

Также в мэрии напоминают о необходимости своевременного оформления к майским праздникам праздничной атрибутикой фасадов зданий и витрин. Особый акцент чиновники призывают сделать на флаги, баннеры, растяжки и светодинамические конструкции.

Бийский рабочий