Бийск: Битва ёлок: киносети отказываются от новогоднего проката фильма «Ёлки-8»

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Часть киносетей отказалась от традиционного новогоднего проката франшизы Тимура Бекмамбетова

Как пишет издание «Коммерсант», такой отказ мотивирован тем, что премьера фильма на онлайн-платформе IVI состоится уже 16 декабря, в то время, как в кинотеатрах фильм запустят в прокат только с 30 декабря – разница между датами премьер составит две недели.

В частности, от проката восьмой части «Ёлок» отказались четыре крупнейшие сети кинотеатров в России – «Киномакс», «Каро», «СинемаСтар» и «Формула кино». Сетевые кинотеатры считают, что в таком случае окажутся просто рекламным агентом онлайн-кинотеатра и не смогут собрать потенциальную выручку. В кинокомпании Bazelevs, снявшей картину, а также в IVI в комментариях изданию отказали.

В последнюю неделю декабря люди идут в ТЦ только за подарками, прокат показывает слабый результат, а отдыхать они начинают в январские праздники, в результате «кинотеатры становятся рекламной площадкой, чтобы фильм раскрутился и потом ушел в онлайн», считают представители киносетей.

По словам собеседника «Коммерсанта», киносети еще в 2020 году объявили дистрибьюторам, что не будут выпускать «ничего, где нет окна между офлайн- и онлайн-премьерами в восемь недель».

Добавим, «Ёлки-8» снимали в Тюмени, Перми, Уфе и Саранске. Режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов в новой части кинофраншизы осуществляет только общее художественное руководство проектом. В ленте снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Ольга Бузова и другие.

Первый фильм «Ёлок» вышел в 2010 году, последний — в 2018 году. Режиссерами фильмов выступали Тимур Бекмамбетов, Жора Крыжовников, Юрий Быков, Егор Баранов, Александр Войтинский и другие. Все части проекта входят в топ-40 самых кассовых российских фильмов.

В России на большие экраны вернется новогодняя комедия «Ёлки»

18:50, 14.11.2021 1460

Бийский рабочий