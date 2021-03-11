Бийск: Битва за Анфису: о чем сериал «Угрюм-река», стартовавший на Первом канале

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9 марта на Первом канале стартовал сериал «Угрюм-река», в основу которого лег одноименный роман Вячеслава Шишкова.

О чем сюжет сериала «Угрюм-река»

История семьи Громовых на фоне «золотой лихорадки» в Сибири начала прошлого века, влияние шаманки Синильги на судьбу главного героя, трансформация человеческих характеров, страсть, граничащая с безумием, – из этих компонентов складывается сюжет нового фильма Юрия Мороза.

Сериал «Угрюм-река» рассказывает о соперничестве отца и сына – Петра и Прохора Громова, влюбленных в рыжеволосую роковую красавицу Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от родного по крови конкурента, Громов-старший поручает сыну пройти доселе непроходимую Угрюм-реку.

Прохор Громов исполняет просьбу отца и возвращается в село другим человеком. Теперь он ставит перед собой амбициозную задачу – покорить Сибирь, но по мере достижения цели из романтичного свободолюбивого юноши Прохор превращается в настоящего тирана.

Чем сериал отличается от фильма «Угрюм-река» 1968 года

Когда говоришь о сериале «Угрюм-река», сравнение с одноименным фильмом Ярополка Лапшинова 1968 года неизбежно. Однако Юрий Мороз подчеркивает, что сделал не ремейк той картины, а абсолютно самодостаточную историю по мотивам романа Вячеслава Шишкова. Если в фильме Лапшинова было четыре серии, то в новом сериале – 16.

— Мы смогли рассказать не только историю Прохора Громова и его семьи, но и показали параллельные линии, которых в романе достаточно много. Например, образ Синильги в романе обозначен пунктирно, у нас же это вполне самостоятельная фигура. И она проходит путь с Прохором от начала и до самого финала, — рассказал режиссер.

К тому же, как поясняет Юрий Мороз, в картине Ярополка Лапшинова акцент делался на классовой борьбе, тогда как в новом сериале на авансцену выходят мелодраматическая и мистическая сюжетные линии. А мистики в сериале предостаточно.

В советском фильме Анифису сыграла Людмила Чурсина. Современная Анфиса в сериале отличается от образа, описанного в романе Вячеслава Шишкова. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Юрий Мороз придумали, что роковая красотка будет рыжей.

— Анфиса — другая в сравнении со всеми остальными, — поясняет режиссер. — А у рыжих людей почему-то всегда какая-то особенная жизнь и судьба.

Съёмки проходили в Свердловской области, Подмосковье и в Белоруссии. Главных героев сыграли Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Александр Балуев, Роман Мадянов, Александр Яценко, Дарья Мороз. В небольших ролях задействовали артистов местных театров.

Считается что Угрюм-река Шишкова полностью списана с Нижней Тунгуски. А вот по мнению боровичских краеведов, «в создании обобщающей картины жизни дореволюционной России в романе «Угрюм-река», сыграли роль и наблюдения молодого гидростроителя над стихией своенравной Мсты и социальными контрастами купеческо-мещанского Опеченского Посада». Об этом писал в литературно-краеведческом очерке в 1976 году известный боровичский краевед Лев Фрумкин.

О чём сериал «Курорт цвета хаки», который идёт в эфире Первого канала

19:57, 25.02.2021 667

Бийский рабочий