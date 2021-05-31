Бийск: Биохимик рассказала, как самостоятельно проверить качество питьевой воды

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Качество питьевой воды можно оценить самостоятельно с помощью обычного чайника.

Проверить воду по нескольким параметрам качества можно самостоятельно в домашних условиях. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.

Некоторые факторы, например, цвет и мутность можно определить визуально. Легко проверить, есть ли у воды запах.

— По косвенным признакам можно определить жесткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода, — объяснила она.

Наличие трехвалентного железа в воде можно выявить по ржавым подтекам на сантехнике.

Также можно провести экспресс-тест при помощи лакмусовых полосок и узнать, к примеру, кислотность, наличие железа и жесткость. Для получения большей информации воду придется отнести на лабораторную проверку.

Бийский рабочий