Бийск: Бийчанин отобрал телефон у пятиклассника

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Мужчина попросил телефон, чтобы поговорить.

В Бийске взрослый мужчина отобрал мобильный телефон у ребенка. К пятикласснику подошел неизвестный и попросил телефон поговорить, после этого мужчина убежал.

Все произошло около девяти часов вечера. После случившегося ребенок рассказал об этом взрослым. Догнать злоумышленника самостоятельно не получилось. Тогда бийчане обратились в полицию.

Подросток рассказал, что преступнику на вид 40- 50 лет рост 170 175 см, волосы седые, был одет в черную футболку с белой надписью, черные штаны, на ногах носки и шлепанцы. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Отошла в магазин: у бийчанки украли велосипед

18:37, 04.06.2021 533

Бийский рабочий