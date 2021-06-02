Бийск: Бийчанин сделал уникальное фото аиста на фоне труб Бийской ТЭЦ

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По словам орнитологов, вполне вероятно, что аисты для своего гнездования выбрали уединенный Иконниковский остров

Аиста на фоне труб Бийской ТЭЦ сумел сфотографировать бийчанин Владимир Панкратов. А рассказал об этом снимке известный алтайский орнитолог Алексей Эбель.

— Это Бийск и трубы ТЭЦ. Неподалёку от этого места и зимуют кликуны. А аист там 100% гнездится, надо бы добраться и поставить точку. С большой вероятностью это памятник природы «Остров Иконников», место слияния Бии и Катуни и рождение Оби. Это места с глубинной историей, мало кто об этом знает, «пролетая» из Бийска в сторону Белокурихи, — так написал Алексей в своем блоге в Facebook.

Добавим, что когда-то места, где сейчас построена Бийская ТЭЦ, состояли из небольших водоемов и болот. Именно сюда приезжали охотиться на водоплавающую дичь бийские охотники в начале XX века.

Здесь же располагалось озеро Кругленькое – естественное озеро со снеговым и родниковым питанием. В Бийском краеведческом музее имеются фотографии 1903 года, на которых сфотографированы и остались в истории рыбаки на Кругленьком. Интересны их экипировка и средства лова. Тогда это было глухое место, излюбленное рыболовами и охотниками. Окруженное лесом и труднопроходимыми болотами, озеро служило когда-то замечательным местом для гнездования разной водоплавающей дичи. Перед войной на его берегу был построен Птицекомбинат – здесь была его центральная усадьба.

Кроме того, Алексей Эбель рассказал, что пришедший в Бийск майский паводок (в начале и в конце месяца) мог сильно повредить кладки гнездящихся на земле птиц – они могли их потерять. По его словам, «многие утки опять парами. Время для второй кладки ещё есть, но на открытие охоты опять в приобских районах будет много хлопунцов».

Мой район: Бийск — город на семи озёрах

19:35, 18.06.2019 8146

Бийский рабочий