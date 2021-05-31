Бийск: Бийская епархия будет помогать малообеспеченным и многодетным семьям

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В ходе новой программы запланировано оказание помощи малообеспеченным и многодетным семьям, проживающим на территории Бийской епархии.

Программа стартовала 26 мая, сообщает сайт Бийской епархии. В этот день управляющий Бийской епархией епископ Серафим и руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Александр Петров побывали в гостях у бийского священника Евгения Перова.

— Настоятеля зареченского Сретенского храма бийчане знают хорошо. В этом году исполняется пятнадцать лет со дня его священнической хиротонии. В силу сложившихся обстоятельств отец Евгений один воспитывает трех сыновей школьного возраста. Его старшему сыну, Павлу, исполнилось двенадцать лет, Александру ‒ десять, а младшему, Алексею, ‒ восемь лет, — говорится в сообщении.

В рамках программы в свое распоряжение семья получила от Бийской епархии ноутбук и многофункциональное устройство.

— Помощь семье Перовых со стороны епархиального отдела была продуманной, адресной и своевременной. В новом учебном году решение о продолжении дистанционного обучения школьников передано регионам, а учебным заведениям предписано в случае ухудшения эпидемиологической обстановки переходить на дистанционную форму обучения. Новый ноутбук в семье ‒ очевидное решение для получения онлайн образования. Память, разрешение, производительность, батарея с высоким ресурсом ‒ всё это сегодня насущная необходимость для обеспечения учебного процесса, — отмечают в епархии. — Дети отца Евгения получили ноутбук и оргтехнику не для развлечений. Развлекаться им некогда: их день распланирован до мелочей.

Отмечается, что ребята хорошо учатся, занимаются музыкой, спортом, помогают отцу по хозяйству (живут Перовы в собственном доме). Павел поет на клиросе, а Александр и Алексей исполняют послушания в алтаре.

Бийский рабочий