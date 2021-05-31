Бийск: Бийчане перечислили мошенникам более четырех миллионов рублей за неделю

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За неделю в Бийске жертвами аферистов стали сразу семь человек.

В общей сложности они перечислили неизвестным 4 млн 271 тысячу 427 рублей. Причем схемы обмана прежние.

Один из бийчан перевел мошенникам практически 2,5 млн рублей. Как стало известно, мужчине позвонили уточнить, не оформлял ли он заявку на подключение личного кабинета к другому номеру телефона. Якобы происходят подозрительные попытки перевода денежных средств, но пока сотрудники финансового учреждения их блокируют.

Для подтверждения личности необходимо назвать код из СМС. После этого пришли сообщения об одобрении кредита. Эти деньги необходимо было снять и внести на резервный счет в банке-партнере.

Тем самым 61-летний бийчанин якобы перекроет полученный кредит и убережет финансы от мошеннических посягательств. Для убедительности в процесс был включен еще и «правоохранитель», который подтвердил слова «менеджеров» о преступных действиях неизвестных.

Когда потерпевший понял, что он просто стал участником телефонного «шоу», деньги были уже на чужих счетах. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают: не совершайте никаких действий по инструкциям звонящих. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам и он не будет спрашивать у вас три цифры с обратной стороны карты и коды из СМС. Будьте бдительны!

За выходные жители Бийска перевели мошенникам почти 150 тысяч рублей

19:20, 18.05.2021 976

Бийский рабочий