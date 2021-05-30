Бийск: Бийчанина осудят за насилие в отношении инспектора СИЗО

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Осужденный напал на инспектора дежурной службы.

В Майминском районе, Республики Алтай завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя города Бийска в применении насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения. Об этом сообщает СК Республики Алтай.

Следствием установлено, что 17 февраля в вечернее время в помещении процедурного кабинета медицинской части Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 1» один из осужденных из личной неприязни применил насилие в отношении младшего инспектора дежурной службы, пытавшегося пресечь его неправомерное поведение. Бийчанин нанес сотруднику исправучреждения не менее двух ударов в живот.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ.

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Бийский рабочий