Бийск: Бийчанина осудят за насилие в отношении инспектора СИЗО
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Осужденный напал на инспектора дежурной службы.
В Майминском районе, Республики Алтай завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя города Бийска в применении насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения. Об этом сообщает СК Республики Алтай.
Следствием установлено, что 17 февраля в вечернее время в помещении процедурного кабинета медицинской части Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 1» один из осужденных из личной неприязни применил насилие в отношении младшего инспектора дежурной службы, пытавшегося пресечь его неправомерное поведение. Бийчанин нанес сотруднику исправучреждения не менее двух ударов в живот.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ.
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