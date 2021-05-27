Бийск: Бийск станет одной из главных площадок «Шукшинских дней на Алтае»

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В Алтайском крае идёт подготовка «Шукшинским дням».

В этом году они пройдут в привычном формате, рассказала в ходе пресс-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Фестиваль стартует 20 июля и продлится до 24. Есть небольшие изменения в географии проведения.

«Шукшинские дни» в июле станут главным событием культурной жизни Алтайского края. Сейчас, как рассказала Елена Безрукова, формируется программа фестиваля. Основная работа уже сделана. Как и в прошлые годы, состоится кинофестиваль. Оргкомитет принял 26 заявок на участие в конкурсе полнометражек и около 140 работ короткого метра. В настоящее время идёт отбор фильмов, ну а после начнётся прозвон предполагаемых гостей, так как обязательным условием конкурса стало присутствие либо актёров, либо создателей картин. Тогда-то и станет понятно, кто из звёзд приедет на Алтай.

Уже известно, что среди приглашённых гостей будет актер Кирилл Зайцев. Он известен своими ролями в фильмах «Движение вверх», «Серебряные коньки», «Гоголь», «Последний богатырь: Корень зла». Кроме того, в рамках «Шукшинских дней» запланирован показ спектакля «Вражда» с участием Елены Яковлевой. Программа обещает быть насыщенной.

Елена Яковлева и Татьяна Лютаева приедут на Шукшинский кинофестиваль

12:37, 25.05.2021 1638

Бийский рабочий