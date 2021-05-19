Бийск: Бийская компания запустила благотворительный проект с Фондом Хабенского

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Благотворительный Фонд Константина Хабенского помогает детям с опухолями мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь.

Акцию в поддержку детей и молодых взрослых с опухолями головного и спинного мозга запустил Благотворительный Фондом Константина Хабенского совместно с производственной компанией «Квантсервер», сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

— Каждый из вас может помочь детям обрести прекрасное и беззаботное детство, подарить шанс на полноценную жизнь и здоровое будущее. Детство бывает лишь один раз в жизни – так пусть оно будет безоблачным, полным внимания и заботы окружающих, – отмечает бийский производитель.

Внеси свой вклад в здоровое детей с тяжелым диагнозом смогут покупатели кукурузных палочек «Никитка», отмеченных специальным фиолетовым знаком «Я помогаю детям». Двадцать копеек с каждой проданной упаковки будут направлены в поддержку Фонда.

Благотворительный Фонд Константина Хабенского начал свою работу в 2008 году, помогая детям с опухолями мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и скорее возвращаться к полноценной жизни. 95% от всех опухолей центральной нервной системы приходятся на опухоли головного мозга, которые занимают второе место после лейкозов по частоте онкологических заболеваний у детей, опухоли спинного мозга составляют около 5%.

Бийский рабочий