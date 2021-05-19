Бийск: Бийчане считают, что детям не безопасно играть в парке на Зелёном Клине

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Парк не достроен, кроме того здесь успело накопиться много мусора.

Строительство парка на Зелёном клине отложено до неопределённого времени. Сейчас проходят судебные тяжбы между администрацией Бийска и подрядчиком. Строительством парка занималась подрядная организация «Гарант» из Барнаула. Со своей задачей она не справилась, в результате чего была сорвана реализация нацпроекта.

В настоящее время проходит судебный процесс по факту определения объёмов и качества выполненных работ подрядной организацией, назначена экспертиза, по результатам которой и будет принято решение. Предприятие «Гарант» требует оплатить частично выполненные работы, а администрация Бийска, в свою очередь, с этим не согласна, так как строительство выполнено не в полном объёме и по заключению технадзора не соответствует проектно-сметной документации.

В администрации Бийска рассказали, когда закончат парк за «Ривьерой»

17:22, 13.05.2021 4428

Несмотря на то, что парк по-прежнему остаётся стройплощадкой, здесь много отдыхающих.

По мнению бийчан, игры для детей здесь не безопасны, да и находиться среди мусора не очень приятно. Об этом горожане рассказали корреспондентам «Бийского телевидения».

Бийский рабочий