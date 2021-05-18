Бийск: Бийчанин в первый день чемпионата Европы по плаванию выиграл 50 метров брассом

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Бийчанин Роман Жданов завоевал золотую медаль в плавании на 50 метров брассом.

Чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и ментальности стартовал 16 мая в португальском городе Фуншал на острове Мадейра.

В состав сборной России вошли 40 лучших спортсменов, в их числе четверо бийских инвапловцов: Роман Жданов, Егор Ефросинин, Юрий Лучкин и Артур Кубасов.

Бийчанин Роман Жданов завоевал золотую медаль в плавании на 50 метров брассом, сообщает «Алтайский спорт». Роман тренируется в бийском бассейне «Заря» под началом заслуженного тренера России Елены Соколовой.

Соревнования в Фуншале завершатся 22 мая.

Ранее, БР сообщал о том, что на соревнованиях в Уфе бийские инвапловцы завоевали 22 медали различного достоинства и заняли второе общекомандное место в составе сборной Алтайского края.

Бийские инвапловцы успешно выступили на чемпионате России и готовятся к Европе

14:10, 29.04.2021 1050

Бийский рабочий