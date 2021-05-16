Бийск: Бийские чиновники провели субботник на въезде в город

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От мусора очистили территорию кластера «Золотые ворота».

Сотрудники администрации Бийска вышли на субботник, что привести в порядок общественную территорию нового автотуристского кластера «Золотые ворота».

Как сообщают «Вести Алтай», каждому отделу достался свой участок для уборки.

Автотуристский кластер «Золотые ворота» для уборки был выбран в связи с тем, что в этом месте через Бийск летом проезжает большое количество туристов.

— Сегодня наукоград считается важнейшим транспортным узлом Чуйского тракта, — считают в мэрии. — Поэтому въезд в город не должен вызывать нареканий у гостей.

Чиновники Бийска ежегодно проводят субботники в рамках месячника благоустройства. Для уборки каждый раз выбираются разные территории. Среди них, например, сквер Гагарина, территория Зелёного клина и Заречье.

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Бийский рабочий