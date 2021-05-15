Бийск: Бийчанин Артём Андреев выступит на чемпионате Европы по бодибилдингу

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В эти дни в Испании проходит чемпионат Европы по бодибилдингу.

В составе сборной России по бодибилдингу в нем принимает участие бийчанин Артём Андреев — мастер спорта России и победитель кубка России.

В солнечной Испании он выступает в двух номинациях: «Классический бодибилдинг до 171 см» и «Классик физик до 171 см».

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Артём – первый бийчанин, достигший столь высокого уровня, позволившего войти в состав сборной России и выступить на международном турнире.

В апреле Артём Андреев получил статус профессионала на международном турнире «Siberian power show», проходившем в Красноярске, став в Алтайском крае вторым бодибилдером, имеющий статус профессионального спортсмена.

Подготовку к чемпионату бийчанин вел под руководством Дениса Капустина, президента федерации бодибилдинга Алтайского края, тренера проатлетов.

За выступлением Артема Андреева можно будет наблюдать в сети – с чемпионата организовано вещание, правда, за просмотр видео придется заплатить 2 евро.

Выход Артема Андреева намечен на воскресенье, 16 мая.

Бийский рабочий