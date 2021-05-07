Бийск: Бийчане жалуются на опасную горку «лентовской» площадки

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Бийчане заявляют, что их дети получили травмы на игровой площадке.

Пришли поиграть, а домой вернулись с дырой на штанах и ссадиной на мягком месте. Так обернулась прогулка выходного дня в семье бийчанки.

— Произошел случай на детской площадке «Лента», — пишет женщина. — Приехали с детьми поиграть, решили прокатиться с горки. Там оказалась огромная дыра с острыми краями, за которые ребенок зацепился. Порвала штаны и получила травму, а могла бы вообще получить глубокий порез, так как края очень острые. Хочу предупредить: будьте осторожны!

Бийчанку тут же поддержали другие родители.

«У меня вчера ребенок там сильно поранился, вырвал клок кожи глубиной 3 мм!».

«Она там давно. Осенью точно была».

«Племянница 2 года назад зацепилась так что ногу сломала».

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Впрочем, многие отметили, что прежде, чем отпускать ребенка поиграть, неплохо бы и самим родителям осмотреть горки, качели и прочее, чтобы убедиться в их безопасности.

Были и те, кто с ностальгией вспомнил железные советские горки — такие сломать, а уж тем более пробить, было непросто.

Часть бийчан уверена: ломают игровые формы подростки. В подтверждение — вспоминают недавний ролик, на которым видно, как две девчонки-хулиганки разламывают каравеллу в парке Водяновой.

Но если парк Водяновой этим летом обновят, то что будет с игровыми элементами «лентовской» площадки, пока непонятно.

К августу в Бийске отремонтируют площадку Натальи Водяновой

08:51, 13.04.2021 2692

«БР» постарается узнать, кому на праве собственности принадлежит площадка, и намерен хозяин исправлять ситуацию, ведь, по уверениям бийчан, горка тут сломана уже не первый год.

Напомним, площадка, именуемая в народе «лентовской» была открыта еще в октябре 2012 года.

Тогда в Бийск заходила федеральная торговая сеть, у которой есть традиция — предлагать помощь городам своего присутствия. Руководство Бийска предложило торговой сети поставить детскую игровую площадку. Администрация города взяла на себя благоустройство территории и монтаж освещения, а «Лента» — появление детского городка.

Игровую площадку установили в центре города, на бульваре 50 лет ВЛКСМ, который выходит на улицу Красноармейскую и Петровский бульвар.

Бийский рабочий