Бийск: Бийские дайверы обнаружили на дне реки древний череп

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Водолазы нашли в Бии череп древнего бизона, которому может быть 10 тысяч лет.

Череп нашли во время погружения в конце марта два дайвера — Александр Арбузов и Владимир Полторак.

Место для погружения выбрали не случайно, незадолго до этого водолазы нашли древний рог и решили проверить, возможно, найдется что-то еще.

— Мы обныривали русло, нырки были короткие, много льда, приходилось внимательно осматривать не только дно, но и расположение льда вокруг себя. На очередном нырке попался трофей. С трудом вытащили череп, вес приличный, но желание рассмотреть более детально находку — мотивировало. В очередной раз убедились, что наша река Бия умеет хранить вековые тайны и множество следов разных эпох цивилизаций. Приятно прикоснуться к истории. Надеюсь, наше с ней знакомство будет и дальше дарить положительные эмоции, — цитирует Александра Арбузова «КП-Барнаул».

Возраст находки в 10 тысяч лет предположили сотрудниками двух музеев — барнаульского и элекмонарского, где хранятся аналогичные окаменелости.

Череп бизона отлично сохранился, хоть и окаменел. Размер — впечатляющий: размах рогов 130 см.

Бийский рабочий