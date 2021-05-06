Бийск: Бийчан приглашают принять участие в субботнике и экскурсии на квартале АБ

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Традиционный весенний субботник в лесопарковой зоне пройдет завтра, 6 мая.

Командная работа на свежем воздухе поможет очистить любимое место отдыха многих бийчан. Субботник состоится 6 мая в 17.00.

— Уважаемые жители АБ, земляки! Мы живем в уникальном месте. Рядом с нашими домами находится любимый лесопарк. Многие жители АБ знают каждый его уголок, уже несколько поколений бийчан выросли, играя и гуляя в нем. Здесь уютное место для прогулок, занятия спортом, детских игр и соревнований. Лесопарк АБ нам очень дорог, — говорится в обращении организаторов субботника.

Но лес нуждается в помощи, подчеркивают организаторы – большое количество гостей оставляют после себя большое же количество мусора. Бийчан приглашают прийти на субботник всей семьей и навести в лесу порядок.

— Встречаемся на площадке у тренажеров слева от спорткомплекса «Заря». Перчатки, мешки для мусора и другой инвентарь выдадим на месте, — обращаются организаторы субботника.

А после субботника, в 18.30, все желающие смогут принять участие в экскурсии вдоль берега Бии на тему «Городища и укрепления», которую проведет известный в Бийске историк Сергей Исупов.

Добавим, что субботники на АБ стали уже традиционными и проводятся как весной, после таяния снега, так и осенью уже несколько лет подряд. В субботнике принимают участие и представители власти, и бизнес-сообщество города, а также горожане.

Несмотря на праздничные выходные, в Бийске продолжаются субботники

09:49, 05.05.2021 590

Бийский рабочий