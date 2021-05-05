Бийск: Бийчанин Игорь Коломытченко поедет на чемпионат мира по шахматам

0

Шахматист из Бийска вошел в сборную России.

На протяжении десяти дней в конце апреля в Советске, городе Калининградской области, проходил чемпионат России по шахматам среди инвалидов ПОДА.

Алтайский край на нем представляли три человека: Игорь Коломытченко и Владимир Куприн по шахматам, а также Андрей Сухоруков по шашкам.

В шахматном турнире принимали участия 33 шахматиста из разных регионов России. Играли в девять туров по швейцарской системе. Играли все вместе, но зачет был по двум категориям А и Б.

Категория А — это колясочники. Таких было десять участников. В этой категории шахматист из Бийска Игорь Коломытчеснко занял третьем место, взяв 5.5 очков из 9. Так он попал в сборную России, и теперь поедет на чемпионат мира.

Еще один шахматист из Бийска — Владимир Куприн из Бийска занял пятое место в категории Б.

Бийский рабочий