Бийск: Бийчане отстают в голосовании за объекты благоустройства в 2022 году

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Жители Рубцовска, Славгорода и столицы Алтайского края активно голосуют за объекты благоустройства в рамках нацпроекта.

В правительстве Алтайского края напомнили, что по 30 мая продлится онлайн-голосование по отбору объектов для благоустройства в 2022 году. На сайте 22.gorodsreda.ru представлено 90 объектов, расположенных в восьми городах Алтайского края. Из общего количества предложенных территорий отберут 15, набравших наибольшее число голосов. Их благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Жители всех восьми муниципалитетов присоединились к голосованию. По данным на 29 апреля, самые активные — представители Рубцовска (2752 голоса). Также в числе лидеров Барнаул (1385), Славгород (1350) и Бийск (1293). Поддержали проект 1203 жителя Новоалтайска, 1050 алейчан, 784 представителя Заринска и 321 житель Камня-на-Оби.

Напомним, участвовать в голосовании могут жители края старше 14 лет. Необходимо пройти авторизацию на сайте 22.gorodsreda.ru по номеру телефона или через портал госуслуг.

Вопросы об электронном рейтинговом голосовании за объекты благоустройства можно задать по телефону 8-800-600-20-13. Это круглосуточная бесплатная горячая линия Минстроя России.

Дан старт голосованию за ремонт общественных территорий Бийска в 2022 году

10:35, 26.04.2021 1333

Бийский рабочий